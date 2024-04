Domani Alessandro Buongiorno arriverà a San Siro per sfidare l'Inter da avversario con la maglia del Torino, ma il futuro del difensore potrebbe essere proprio a tinte nerazzurre. Lo ribadisce oggi sulle sue pagine Tuttosport: dopo il no all'Atalanta, il centrale granata è finito nel mirino del club di Viale della Liberazione per il dopo Acerbi e De Vrij. In corsa ci sono però pure il Milan e la Juventus, mentre in Inghilterra hanno chiesto informazioni Tottenham e Chelsea.

Adesso però Buongiorno vuole un presente da protagonista, nei prossimi mesi ci sarà tempo di impostare il futuro. "Che - scrive TS - potrà avere i colori nerazzurri di un’Inter fresca di titolo italiano e da affrontare domani, difficilmente quelli bianconeri, non sentendosela Buongiorno - che è bandiera del Toro - di accettare la corte della Juve, o magari quelli rossoneri del Milan, quelli azzurri del Napoli o quelli giallorossi della Roma". Per strappare il cartellino del classe '99 serve un club disposto a investire circa 40 milioni di euro.

