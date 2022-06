Arriverà a giorni, entro il fine settimana o al massimo la prossima, l'incontro tra Inter e Torino per Gleison Bremer . "Il budget stanziato al momento da Zhang per l’operazione è di 30 milioni di euro, comprensivi eventualmente anche di un giovane come contropartita - scrive oggi Tuttosport - Cairo e Vagnati (che ieri è stato avvistato in un noto hotel non lontano dalla sede dei vice campioni d’Italia) cercheranno di massimizzare al massimo il profitto su un prospetto ormai sbocciato tanto da essere considerato il miglior centrale di tutta la massima serie".

Difficile quindi l'inserimento di una contropartita, ma a favore dell'Inter gioca il fatto che a 15 milioni il centrale può liberarsi in gennaio. L'affare, in ogni caso, è slegato dalla situazione di Skriniar, sebbene portare soldi in cassa in questo momento sarebbe molto utile per arrivare alla famosa quota di +60 di fine mercato. In difesa l'idea è prendere, in caso di addio allo slovacco, anche Nikola Milenkovic.

