L'incontro tra Torino e Inter è fissato. Settimana prossima, secondo Tuttosport, le parti dialogheranno della situazione di Gleison Bremer. Il centrale ha confermato di voler lasciare i granata e ha un accordo con il giocatore. "Marotta sa bene che ci sono due clausole. La prima (valida in questo momento) prevede che davanti ad un’offerta di 25 milioni il giocatore venga ceduto. La seconda, invece, dice che se non si arriva a nessun tipo di accordo il brasiliano a gennaio potrà liberarsi a 15 milioni - si legge sul quotidiano - . Chiaro che i nerazzurri non vogliano aspettare gennaio, periodo in cui il campionato per via dei mondiali in Qatar si sarà portato molto avanti. Possono però farsi forza di questo aspetto, visto che Bremer vuole al più presto raggiungere Appiano Gentile e Simone Inzaghi non vede l’ora di averlo con sé".

La speranza di Cairo è trovato un acquirente che sborsi oltre 30 milioni (il Tottenham?) per poi convincere Bremer a sposare la causa degli Spurs. Altrimenti si proverà a ricevere dall'Inter i 25 milioni che servono senza contropartite tecniche.