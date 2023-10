La redazione di Tutto Mercato Web fornisce una versione diversa in merito alla decisione di vietare la contestazione da 31mila fischietti prevista domenica per Romelu Lukaku durante Inter-Roma, nata secondo alcune voci dopo un reclamo della società capitolina. Secondo la ricostruzione, entrambi i club hanno partecipato alla riunione con il GOS, il Gruppo operativo sicurezza, ma i giallorossi non avrebbero fatto alcuna richiesta o appello istituzionale a riguardo. La valutazione è esclusivamente del GOS, che ha preso questa decisione a due giorni dall'inizio della gara.

Oltre a questo, secondo quanto filtra, qualora fossero entrati i fischietti allo stadio Giuseppe Meazza, gli effetti sonori prodotti avrebbero fatto incorrere l'Inter in una sanzione.

