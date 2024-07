Novità per il mercato in uscita dell'Inter che riguardano Joaquin Correa. L'argentino, rientrato dal prestito al Marsiglia, resta sul taccuino dei partenti da Milano nonostante abbia - come da programma - iniziato il ritiro ad Appiano Gentile al servizio di Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni rese note da TMW, l'argentino potrebbe approdare nella vicina Monza. I cugini brianzoli hanno sondato il terreno e pare siano indirizzati a cogliere l'opportunità del prezzo di 'svendita' fatto dai nerazzurri.

Un'occasione che spinge i biancorossi a superare l'ostacolo non indifferente rappresentato dall'oneroso ingaggio di 3 milioni che, come si legge sul sito, "andrebbe ridiscusso e, magari in parte, sovvenzionato dalla stessa Inter". Per l'ex Lazio era arrivata una proposta dall'AEK di Atene, destinazione che non convince il giocatore che preferirebbe rimanere in Italia. Nei giorni scorsi si era parlato anche di Venezia e di sondaggi dall'Argentina di Estudiantes e River Plate.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!