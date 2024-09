Il calciomercato estivo potrebbe essere vicino ad una rivoluzione totale. La novità, di cui si parla da tempo, rimbalza dall'Inghilterra: The Times riporta infatti che in queste ore stanno proseguendo con intensità le negoziazioni tra i maggiori campionati europei per chiudere la sessione estiva del mercato il 15 agosto a partire dalla stagione 2025/2026.

Le due leghe maggiormente coinvolte nella trattativa sono la Premier League e Liga, ma anche la Serie A, la Bundesliga e la Ligue 1 dovrebbero seguirle nell'iniziativa. Secondo l'autorevole quotidiano inglese resta invece un punto interrogativo sui paesi come Arabia Saudita e Qatar: entrambi, stando a quanto filtra, non farebbero parte di questo accordo.

