Il West Ham s'appresta a chiudere l'affare Mazraoui. Secondo quanto riferito dai colleghi di The Athletic, anche il Manchester United era interessato al profilo del Bayern Monaco, ma dovrebbe prima liberarsi di Aaron Wan-Bissaka. Il terzino destro dello United ha rifiutato il West Ham e preferisce il passaggio all'Inter – quest'estate o come free agent nel 2025 -. C'è stata anche l'idea di uno scambio con Dumfries al vaglio degli intermediari, ma la trattativa non è decollata.