Con un presente nerissimo, al Chelsea non resta altro da fare che pianificare il futuro per sperare di invertire un trend pessimo da quando Todd Boehly ha rilevato il club dalle mani di Roman Abramovich. In questo senso, secondo quanto riportato dai colleghi del Telegraph, i Blues stanno muovendo passi significativi per ingaggiare Mauricio Pochettino come manager per la prossima stagione: le parti, si legge, stanno negoziando gli ultimi dettagli del contratto in un clima di grande ottimismo che filtra da Stamford Bridge.

La rivoluzione, neanche a dirlo, non sarà solo in panchina ma anche in campo, a partire dal portiere: i londinesi, infatti, stanno cercando di balzare in pole position nella corsa di mercato per André Onana, giocatore per cui dovrebbe arrivare tranquillamente il via libera dall'allenatore argentino ex Tottenham e PSG (il cartellino del camerunese si aggira sui 40 milioni di sterline). Soldi che il Chelsea potrebbe racimolare vendendo Edouard Mendy, dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto, più che Kepa Arrizabalaga, titolare del ruolo con uno stipendio proibitivo per molte società.

Oltre a quella del portiere, il Chelsea starebbe pianificando una mossa anche per un attaccante e forse un centrocampista in vista della prossima estate: relativamente al primo obiettivo, i colleghi del quotidiano inglese spiegano che a Romelu Lukaku, attualmente in prestito all'Inter, verrà chiesto se vorrà o meno far parte della rosa. Con Pierre Emerick-Aubameyang che potrebbe lasciare Londra a parametro zero, non è da escludere che comunque possa arrivare un altro nuovo elemento ad arricchire il reparto avanzato: interessano Victor Osimhen, Harry Kane e l'atalantino Rasmus Hojlund.