Il gong è arrivato e l'ultimo giorno di mercato dell'Inter si chiude con un colpo. Dopo l'arrivo di Benjamin Pavard, i nerazzurri mettono le mani anche su Davy Klaassen dall'Ajax. L'olandese arriva a titolo definitivo e va a rimpolpare un centrocampo che vedrà ancora in rosa Krijstian Asllani e Stefano Sensi. Di seguito la giornata nerazzurra minuto per minuto.

RIVIVI IL LIVE

19.34 - Davy Klaassen è un nuovo giocatore dell'Inter! Il contratto del centrocampista è stato depositato, come ufficializzato sui canali della Lega Serie A. L'olandese arriva a titolo definitivo dopo l'ultima stagione all'Ajax.

17.32 - Dopo le visite mediche e la firma sul contratto con l'Inter, Davy Klaassen assaggia anche Appiano Gentile. Nella giornata di oggi, infatti, il centrocampista olandese in arrivo dall'Ajax ha sostentuto un allenamento individuale.

15.18 - Davy Klaassen ha appena lasciato la sede dell'Inter dove ha firmato il contratto con i nerazzurri.

️ Klaassen ha lasciato la sede dell'Inter: firmato il suo nuovo contratto ✍ pic.twitter.com/iKSpxi4xJx — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 1, 2023

14.15 - Il Sassuolo insiste per Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro però non è convinto di tornare in Emilia.

13.25 - Kristjan Asllani ha deciso di restare all'Inter. Rifiutati gli approcci di Sassuolo e Fiorentina.

13.06 - Dopo le visite al CONI, Davy Klaassen è entrato nella sede di Viale della Liberazione per la firma del contratto.

Klaassen è arrivato in sede ✍️ pic.twitter.com/QN83zEcRq4 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 1, 2023

12.50 - Davy Klaassen ha ultimato le visite al CONI e ha lasciato la struttura. Prossima tappa la sede.

Visite terminate per Klaassen: destinazione sede per firmare il contratto ✍️ pic.twitter.com/CnsXJdyEoG — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 1, 2023

11.55 - E' arrivato al CONI per l'idoneità sportiva Davy Klaassen. A seguire il video del nostro inviato.

11.43 - Dopo aver ultimato l'iter al CONI, Davy Klaassen, da programma, andrà direttamente nella sede dell'Inter per la firma sul contratto.

11.21 - Con l'arrivo di Davy Klaassen c'è la possibilità che un centrocampista in rosa saluti. Stefano Sensi vuole restare, Kristjan Asllani riflette: Empoli, Sassuolo e Fiorentina possibili candidati al prestito.

11.15 - Arrivano dalla Gazzetta dello Sport i dettagli dell'affare Klaassen: "Firmerà un contratto di un anno più opzione sulla stagione successiva. Guadagnerà 1,5 milioni netti. L'Ajax, invece, lo ha svincolato gratuitamente: il suo contratto sarebbe scaduto a fine stagione e come forma di rispetto per la sua carriera (30 anni di età, 20 trascorsi nell'Ajax, giovanili comprese, oltre 280 presenze), i dirigenti dei Lancieri non hanno preteso soldi".

10.40 - L'idoneità sportiva al CONI di Klaassen è fissata per le ore 12, qiundi tra poco una volta terminate le visite mediche.

10.15 - C'è da capire adesso se Inzaghi resterà con 7 centrocampisti oppure se qualcuno uscirà (Sensi? Asllani?). Da piazzare anche Agoume, l'ultimo degli esuberi.

10.00 - La scelta è stata compiuta: il centrocampista sarà Davy Klaassen dall'Ajax. Il 30enne è atterrato stamane a Milano e sta svolgendo le visite mediche prima di firmare il contratto con l'Inter fino al 2025.