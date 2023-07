Simone Inzaghi vuole un portiere subito. Come evidenzia Sportmediaset, Yann Sommer stamattina si è allenato a Tokyo ma non è ancora chiaro se domani giocherà contro il Manchester City in amichevole. È un problema diplomatico, i nerazzurri non vogliono forzare i tempi perché il Bayern deve prima trovare un sostituto. Operazione che dovrebbe chiudersi intorno ai 5 milioni.

Capitolo attaccanti: Alvaro Morata chiede 4 anni di contratto, l'Inter ne offre tre e manca ancora l'intesa con l'Atletico Madrid. Per Folarin Balogun la richiesta dell'Arsenal è superiore ai 40 milioni stanziati dall'Inter.

