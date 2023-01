Il futuro di Milan Skriniar sembra ormai ben tracciato: lo slovacco saluterà l'Inter, ma a fine stagione. A dispetto di quanto circolato nella seconda metà della giornata di ieri a proposito di un’offerta del Psg di 10 mln per accaparrarsi il cartellino dello slovacco già in questa sessione di mercato, secondo i colleghi di Sportmediaset l'imminente futuro del numero 37 di Simone Inzaghi è ancora con la maglia della Beneamata, maglia che l'ex Sampdoria vestirà fino al 30 giugno 2023, quando terminerà il suo legame contrattuale con i meneghini e sarà libero di legarsi alle sue condizioni con il club transalpino. L'Inter dal canto suo è già all'opera per trovare il sostituto, messo sotto osservazione in Viale della Liberazione il difensore portoghese del Lille Tiago Djalo, il cui costo è di circa 10-12 milioni. Restano sul taccuino anche Becao dell'Udinese e Scalvini dell'Atalanta.

Diverso il discorso di Denzel Dumfries, altro candidato a lasciare la squadra vice-campione d'Italia. Sono diversi gli occhi puntati sull'olandese, motivo per il quale l'agente Gabriela Pimenta è in Inghilterra per sondare il terreno della Premier. L’Inter - secondo SM - non ascolterà offerte inferiori ai 40-45 milioni, cifre ancora mai sfiorate: le offerte arrivate fino a questo momento si aggirano intorno ai 30-35 milioni, dieci in meno di quelli richiesti.

