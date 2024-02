Mentre l'Inter blinda giornata dopo giornata il suo primo posto in classifica in campionato e si prepara per l'andata dell'ottavo di finale di Champions League, Steven Zhang continua a lavorare per continuare a tenersi stretto il club nerazzurro. L'ultima novità in questo senso arriva da SportMediaset: il numero uno interista, in queste ultime settimane bloccato in Cina, potrebbe infatti aver trovato la strada per il rifinanziamento del prestito con Oaktree (in scadenza a maggio) grazie ad un fondo americano, con un tasso del 15%.

In questo scenario, descritto dall'emittente televisiva, Zhang potrebbe rimanere ancora alla guida dell'Inter come presidente.

