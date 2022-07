Tornato all'Inter, ma non per una toccata e fuga. Romelu Lukaku ha le idee ben chiare e secondo Sport Mediaset le avrebbe già esplicitate: l'attaccante belga, rientrato a Milano dopo la stagione al Chelsea, ha fatto capire che il suo ritorno non sarà storia di una sola stagione, ma è destinato a durare a lungo. Tempi e modi andranno studiati coi Blues, ma c'è già un'intesa di fondo per prolungare la sua permanenza a Milano anche al termine dell'attuale prestito. In altre parole, per Big Rom la storia con il Chelsea è ormai da considerarsi definitivamente conclusa, a certificarlo dovranno poi essere i due club tornando a parlarsi nei prossimi mesi.