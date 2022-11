Come noto, la delegazione dell'Inter con in testa il direttore sportivo Piero Ausilio è in Qatar per iniziare il suo lavoro in vista del mercato di gennaio. Il principale obiettivo è Marcus Thuram, attaccante della Nazionale francese e del Borussia Moenchengladbach: Sport Mediaset conferma che nelle prossime ore ci sarà un incontro con gli agenti del figlio dell'ex difensore del Parma e della Juventus, allo scopo di proporre un contratto da 4 milioni al giocatore per avere il suo sì e anticipare la concorrenza del Bayern Monaco.