Lavoro in campo ma anche sul mercato per l'Inter, a caccia di un nuovo difensore per colmare il buco in rosa generato dall'infortunio di Tajon Buchanan. Il nome in cima alla lista degli obiettivi resta quello di Juan Cabal, primissima scelta della dirigenza per la sua capacità di poter agire sia come quinto che come braccetto di sinistra.

La valutazione dell'Hellas Verona per il cartellino del giocatore si aggira sui 10 milioni di euro, ma dalle parti di Viale della Liberazione - conferma oggi SportMediaset - si sta ragionando sul possibile inserimento di Issiaka Kamate come contropartita per abbassare l'esborso cash. Cabal ha scavalcato Ricardo Rodrigez e Mario Hermoso, profili più esperti che però non piacciono particolarmente a Oaktree per il lato anagrafico.

