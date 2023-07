La redazione di Sport Mediaset fa il punto sul mercato dell'Inter partendo dall'attacco e da Alvaro Morata, che resta il preferito di Inzaghi. Secondo l'emittente l'offerta su cui sta riflettendo lo spagnolo insieme alla famiglia arriva dagli arabi dell'Al-Shabab: si parla di un ingaggio da 25 milioni di euro all'anno, ma il giocatore preferirebbe il ritorno in Italia. Nel suo contratto, aggiunge SM, ci sarebbe anche un gentlemen agreement di 13 milioni di euro (da pagare in un'unica soluzione) che gli permetterebbe di lasciare l'Atleti: la cifra, però, salirebbe a 15 milioni in caso di pagamento in due rate. Per convincere il giocatore servirebbe invece un contratto non di 3 ma di 4 anni a 5 milioni netti senza decreto crescita: l'Inter può portarsi a casa Morata con un altro sforzo, ma sullo spagnolo c'è anche la Juventus che prima però deve lavorare in uscita.

La prima alternativa è Folarin Balogun dell'Arsenal, con il club nerazzurro che sarebbe disposto a mettere sul piatto 35 milioni di euro più bonus che potrebbero aumentare (la stessa cifra preventivata per Romelu Lukaku). Sullo sfondo restano Beto e Mehdi Taremi.

Sugli altri tavoli SM segnala invece che l'Inter ha alzato 5 milioni l'offerta per Yann Sommer (si attende che il Bayern Monaco trovi un altro portiere per sbloccare la situazione), mentre la pista Wolfsburg resta molto calda per Robin Gosens.

