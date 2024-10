Uno o due cambi sugli esterni: Luciano Spalletti non ha provato la formazione che domani sfiderà Israele nel match di Udine nell'ultimo allenamento prima della partenza per il Friuli. Sport Mediaset riferisce che il tecnico di Certaldo ha detto anche al suo staff di aver deciso di prendersi tutto il tempo possibile prima di definire gli undici, anche se si possono già avanzare alcune ipotesi. A partire dall'attacco che dovrebbe vedere Giacomo Raspadori insieme a Mateo Retegui, ma anche sulle corsie esterne dove Raoul Bellanova e Destiny Udogie potrebbero far rifiatare Andrea Cambiaso e Federico Dimarco.

In difesa turno di riposo anche per Alessandro Bastoni, con Alessandro Buongiorno insieme a Riccardo Calafiori e uno tra Matteo Gabbia e Giovanni Di Lorenzo. Destinato ad una nuova maglia da titolare Davide Frattesi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!