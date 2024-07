Quella appena iniziata sarà la settimana che porterà alla cessione di Valentin Carboni al Marsiglia. Dall'operazione - riferisce SportMediaset - l'Inter incasserà un milione di euro per il prestito oneroso, mentre il diritto di riscatto in favore dei francesi dovrebbe essere fissato a 36 milioni con annesso contro riscatto nerazzurro a quota 40.

L'addio del gioiello argentino però non basterà per un nuovo assalto ad Albert Gudmundsson, obiettivo numero uno per l'attacco della prossima stagione. Per Marko Arnautovic viene segnalato un sondaggio del Trabzonspor, mentre Joaquin Correa ha poco mercato e non si esclude la risoluzione.

