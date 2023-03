La Roma spera di convincere Chris Smalling a restare ancora nella Capitale. Sull'esperto difensore inglese c'è l'Inter, ribadisce Sport Mediaset, ma Tiago Pinto confida nella volontà dell'ex United di continuare in giallorosso: secondo l'emittente per convincere il giocatore sarà fondamentale mettere sul tavolo un contratto biennale, non l'anno aggiuntivo previsto dall'opzione del contratto in essere.

