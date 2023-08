Considerato che Anatoliy Trubin è ormai in volo verso Lisbona, destinazione Benfica, e viste anche le difficoltà per Bento dell'Athletico Paranaense (che però vuole arrivare in Italia), per il ruolo di secondo portiere da affiancare a Yann Sommer (che nel pomeriggio firmerà un contratto da 4 milioni a stagione fino al 2026) l'opzione più percorribile è quella che porta al portiere della Sampdoria Emil Audero. Secondo Sport Mediaset, il club blucerchiato valuta il proprio numero uno 8 milioni, ma l'operazione è realizzabile con un prestito a due milioni con riscatto a determinate condizioni. Prende corpo l'idea di uno scambio di prestiti con Filip Stankovic, ma bisogna fare attenzione alla Lazio molto interessato al doriano. In Viale della Liberazione, intanto, si lavora ai rinnovi di Federico Dimarco e Lautaro Martinez, quest'oggi tra i primi ad arrivare alla Pinetina.

Per quel che riguarda l'attacco, confermato il nome di Folarin Balogun in pole position con tanto di prima offerta praticamente pronta (30 milioni e il 20% sulla rivendita) e con Simone Inzaghi che si sta convincendo della bontà del nome del nazionale statunitense, riprende corpo l'idea Mehdi Taremi, che il Porto potrebbe perdere a zero la prossima stagione: i Dragoes chiedono 30 milioni, ma col passare dei giorni le loro pretese potrebbero calare.

