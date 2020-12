Ad oggi, l'Inter è l'unico club che si è mosso in maniera concreta su Alejandro Gomez. Lo riferisce la redazione di SportMediaset, che fa il punto sulla complicata situazione del Papu: secondo l'emittente, la famiglia Percassi cercherà una mediazione con il giocatore per ricucire lo strappo e non è escluso che l'argentino possa restare a Bergamo fino a fine stagione, con la speranza che Gasperini riveda la sua scelta di lasciarlo fuori.

Intanto l'Atalanta ha chiarito agli agenti del giocatore che Gomez non lascerà la Dea a costo zero ed è difficile trovare una via di scambio: fino a questo momento, come detto, solo l'Inter si è fatta avanti con decisione, mettendo sul piatto Matias Vecino. "Operazione che non accende l'entusiasmo bergamasco per vari motivi, a partire dal lungo infortunio fino ad arrivare alle questioni tecniche e di prospettiva" aggiunge SM.

Gomez, dalla sua, gradirebbe la permanenza in Italia, anche se l'estero resta la pista più facilmente percorribile in caso di addio.

