Con la cessione, ormai imminente, di Marcelo Brozovic "l'Inter ha i soldi che servono per dare l'assalto decisivo a Davide Frattesi - si legge su Sportmediaset - e mettere a punto un nuovo, feroce, sgarbo, ai cugini del Milan". Il Sassuolo, con l'ingresso dei rossoneri nella trattativa, aveva alzato le pretese da 35 a 40 milioni, ma "Beppe Marotta può farsi forte della volontà del giocatore che ha evidentemente scelto i nerazzurri", scrive sicura la redazione di SM. Una carta che l'ad interista può giocare con i neroverdi per chiudere al prezzo pattuito inizialmente, inserendo Samuele Mulattieri, attaccante nerazzurro che ha giocato l'ultima stagione al Frosinone valutato circa 8 milioni, come contropartita.

"L'operazione, insomma, a meno di inattese colpi di scena, si farà e si farà, probabilmente entro mercoledì, massimo giovedì", ovvero il tempo di chiudere l'operazione con l'Al Nassr per Brozo prima di fiondarsi su Frattesi e definirne i dettagli. Una volta chiuso anche Frattesi, "Marotta e Ausilio avranno praticamente concluso il mercato, con la sola, non irrilevante postilla Lukaku" e se dovesse partire Onana "l'Inter avrebbe anche i soldi per riprendersi Big Rom a titolo definitivo (40 milioni circa)".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!