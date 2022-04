Era oggi il giorno della verità per capire se Lautaro Martinez fosse guarito dal Covid-19. Scaduti i 7 giorni di isolamento, infatti, il Toro ha effettuato un tampone di controllo, è risultato negativo e, come riporta Sky Sport, è anche già tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile. Questa, invece, la situazione degli infortunati: Brozovic e De Vrij si allenano ancora a parte, nella speranza di rientrare in gruppo già da martedì ed essere pronti per il big match dello Stadium contro la Juventus.