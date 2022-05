Manca ancora l'ufficialità, ma dal ritiro dell'Inter - a meno di due ore dalla finale di Coppa Italia contro la Juve - filtra un'indiscrezione di formazione che diventa sempre più concreta col passare del tempo: nella difesa a tre con Stefan de Vrij e Milan Skriniar ci dovrebbe essere Danilo D'Ambrosio, non Alessandro Bastoni che evidentemente non è stato ritenuto da Simone Inzaghi in condizioni ottimali per affrontare una sfida di questa importanza. Lo riferisce Sky Sport.