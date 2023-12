Allenamento odierno svoltosi in mattinata quello dell'Inter di Simone Inzaghi, costretto ancora una volta a fare a meno di Alessandro Bastoni. Il difensore italiano, così come Pavard, si è allenato ancora a parte e, secondo aspettative e previsioni, dovrebbe rientrare in gruppo nella giornata di domani così da poter iniziare la preparazione vera e propria in vista dell'Udinese - come spiega Sky Sport -, match in programma per sabato. Un recupero fondamentale quello dell'ex atalantino che con il suo eventuale rientro dall'infortunio darebbe una grossa mano alla difesa nerazzurra orfana anche del new entry in infermeria Stefan De Vrij.

