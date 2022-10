Ultimo allenamento prima di tornare in campo in campionato. Dopo aver ritrovato entusiasmo e fiducia in Champions, l'Inter affronterà domani a pranzo la Salernitana, in un match nel quale la squadra di Inzaghi vorrà confermare il buon periodo che la vittoria contro i catalani a San Siro ha propiziato, dando altresì continuità anche al successo di Reggio Emilia della scorsa settimana. Contro la squadra di Nicola, il piacentino riconfermerà a grandi linee l'undici visto al Camp Nou, come spiega il collega di Sky Sport presente ad Appiano. Rispetto alla squadra scesa in campo contro i blaugrana, i cambi dovrebbero essere due-tre circa a partire dalla difesa. Dovrebbe tornare ad indossare la maglia da titolare Francesco Acerbi, nel match di Champions subentrato dalla panchina, così come Kristjan Asllani. L'ex Empoli, nonostante l'occasionissima sprecata del 3-4 sotto gli occhi di un gremito Camp Nou, gode della fiducia del tecnico che contro i granata lo schiererà quasi sicuramente dal primo minuto. Ballottaggi invece sulle fasce, zone di campo affollate: a sinistra il rivitalizzato Robin Gosens insidia l'ottimo Federico Dimarco, mentre a destra ci sarà da valutare l'eventuale riposo per Denzel Dumfries.