Allenamento mattutino quest'oggi, al 'BPER Training Centre' di Appiano Gentile, dove l'Inter ha proseguito la preparazione verso la seconda sfida stagionale contro il Lecce. Simone Inzaghi ha potuto lavorare con quasi tutto il gruppo a disposizione, Piotr Zielinski compreso, che si candida per diventare protagonista dalla panchina sabato sera: assenti Stefan de Vrij e il lungodegente Tajon Buchanan gli unici assenti.

Domani, i nerazzurri si alleneranno a San Siro per riprendere confidenza con il campo che non calcano da tre mesi. L'occasione per il tecnico di cominciare a studiare la formazione, con Benjamin Pavard che scalpita per tornare nell'undici titolare. Lo riporta Sky Sport.

