E' terminato attorno alle 13.30 l'allenamento dell'Inter andato in scena al centro sportivo di Appiano Gentile a due giorni dalla sfida di campionato contro il Cagliari. Una seduta alla quale ha partecipato in maniera parziale Federico Dimarco, che martedì scorso era rimasto in panchina per tutta la durata di Bayern-Inter. Hanno lavorato a parte, invece, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, mentre Mehdi Taremi ha svolto un allenamento personalizzato propedeutico al rientro in gruppo previsto per domani.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!