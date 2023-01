A sorpresa, Simone Inzaghi potrebbe dare una chance dal 1' a Romelu Lukaku nella gara da dentro o fuori in Coppa Italia contro l'Atalanta che andrà in scena stasera a San Siro. L'indiscrezione di formazione è stata rilanciata da Sky Sport, secondo cui le quotazioni del belga per partire dal via sono in rialzo. Domenica c'è il derby, e il tecnico nerazzurro potrebbe ragionare sul turnover anche per il reparto offensivo facendo riposare uno tra Dzeko e Lautaro.