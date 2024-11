Lavoro personalizzato anche oggi per Davide Frattesi e Francesco Acerbi, due giocatori che Simone Inzaghi conta di riabbracciare in gruppo da domani, a due giorni dalla sfida di altissima classifica in campionato contro la Fiorentina. Detto degli esami clinico strumentali a cui è stato sottoposto stamattina Benjamin Pavard, che sarà costretto ai box per un mese, il tecnico nerazzurro ha dovuto registrare anche il forfait del suo terzo portiere, Raffaele Di Gennaro, vittima di un trauma distorsivo a un dito della mano sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Lo riporta Sky Sport.

