Buone notizie per Simone Inzaghi in vista di Inter-Empoli, match valido per la 30esima giornata di Serie A in programma lunedì sera a San Siro. Yann Sommer, reduce dalla distorsione alla caviglia destra accusata con la Svizzera, anche oggi ha lavorato a parte al chiuso ma le sue condizioni sono in miglioramento, tanto che domani o sabato dovrebbe tornare in gruppo ed essere a disposizione per l'appuntamento di Pasquetta. Lo conferma Sky Sport. Sarà poi il tecnico nerazzurro a decidere se affidarsi all'ex Bayern o se evitare rischi, rispolverando Emil Audero.

Per il resto, allenamento personalizzato per Cuadrado e Arnautovic (l'emittente segnala i progressi anche per loro) mentre De Vrij ha continuato le terapie. Da segnalare anche il rientro ad Appiano Gentile di tutti i nazionali, eccezion fatta per Lautaro Martinez: il capitano, come noto, è sbarcato a Milano in tarda mattinata a causa di un ritardo del volo e quindi si allenerà domani con il resto del gruppo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!