L'Inter ha deciso di rompere gli indugi e mette negli impegni più impellenti della propria agenda il rinnovo di Milan Skriniar. Come riferisce Sky Sport, infatti, la prossima settimana, al rientro da Barcellona, i dirigenti dell'Inter chiameranno gli agenti del difensore slovacco per fissare un appuntamento al fine di trovare la fatidica intesa per il prolungamento del contratto. In Viale della Liberazione cercheranno quindi il modo di sbarrare definitivamente la porta al Paris Saint-Germain, minaccia sempre incombente dopo la resistenza di questa estate.