Per Valentino Lazaro spunta l'ipotesi del ritorno al Torino. Secondo Sky Sport, l'esterno austriaco potrebbe ripresentarsi alla corte di Ivan Juric dopo la scorsa stagione nel complesso positiva e la cessione di Wilfried Singo al Monaco: i granata hanno allacciato i primi contatti coi nerazzurri per discutere dell'operazione. Lazaro ha vissuto tutta la preparazione precampionato con Simone Inzaghi, mettendosi in evidenza con l'assist per Lautaro Martinez in occasione del match di domenica contro l'Egnatia. Il Toro non chiude però definitivamente le porte all'atalantino Brandon Soppy, dopo il no allo scambio con Singo: si cerca la formula giusta.

