Dopo l'addio a Romelu Lukaku, l'Inter dovrà obbligatoriamente virare verso tutti quei nomi considerate fino a ieri sera 'cuscinetti'. La convinzione che con il belga si potesse serenamente concludere tutto con una stretta di mano sulla falsariga di quanto accaduto lo scorso anno aveva dei capisaldi troppo solidi per vacillare. Eppure ancora una volta la fantasia di Marotta e Ausilio è stata bruscamente richiamata in causa, come lo scorso anno Big Rom catapulta l'Inter in un mare di incertezze costringendola all'improvvisazione: se nel 2021 la carta Dzeko salvò Inzaghi, il primo nome che Sky Sport cita oggi, nel 'secondo tradimento' dell'ex United, è quello di Balogun, statunitense con cittadinanza inglese, attaccante dell'Arsenal. Giocatore che come sottolinea l'emittente televisiva non è nuovo nella lista dei potenziali desideri dei dirigenti di Viale della Liberazione. Ma non è, ovviamente, l'unico rispolverato sul taccuino e tutto è rimandato, chiaramente agli avvicendamenti dei prossimi giorni.

Ci sono altri nomi al vaglio della dirigenza, secondo Sky Sport: Nzola è nel mirino nella casella dei profili già pronti per la A. Occhi anche su Morata e Taremi, su cui c'è la concorrenza di Roma e Milan.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!