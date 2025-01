Raffaele Di Gennaro, Yann Bisseck, Hakan Calhanoglu e Joaquin Correa sono i giocatori che sono rimasti fuori dall'allenamento di Appiano Gentile, dove quest'oggi si è svolta la rifinitura dell'Inter in vista della gara contro l'Empoli. Rifinitura che ha svolto in parte Davide Frattesi, il quale, riferisce Sky Sport, resta comunque in ritiro: le riserve sul suo impiego saranno quindi sciolte domani. Tutto regolare per Francesco Acerbi ed Henrikh Mkhitaryan.

Per quel che riguarda il probabile undici di domani sera, nonostante le polemiche e le critiche delle ultime ore Simone Inzaghi vuole dare fiducia a Mehdi Taremi, che andrebbe ad affiancare Lautaro Martinez davanti. Confermata l'idea Carlos Augusto nel terzetto di difesa con Stefan de Vrij e Benjamin Pavard.

