Buone notizie per Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Henrikh Mkhitaryan si è allenato oggi completamente in gruppo ed è quindi da considerare completamente recuperato in vista della finale di sabato in programma contro il Manchester City. Al momento però Brozovic sembra essere in vantaggio per una maglia da titolare, con Barella e Calhanoglu ai suoi lati. Correa invece ha iniziato a lavorare con la squadra e poi ha proseguito a parte.

