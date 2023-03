Mateo Retegui, attaccante italo-argentino, ieri in gol all'esordio assoluto con la maglia azzurra, è un desiderio di mercato dell'Inter non da ieri. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, i milanesi hanno giocato d'anticipo per il classe 1999 aprendo, grazie all'affare Facundo Colidio, un canale importante con il Tigre, club che riscatterà dal Boca Juniors il suo cartellino per 2,5 milioni di euro più l'obbligo del 50% della cifra ricavata da una futura rivendita. La trattativa è complicata, certamente, visto che la chiamata di Roberto Mancini farà inevitabilmente alzare il prezzo di mercato del ragazzo, ma è una pista da seguire con attenzione in chiave nerazzurra. Prova ne è la presenza di Dario Baccin, vice ds nerazzurro, sulle tribune dello stadio Maradona per la gara tra Italia e Inghilterra. Ecco perché, secondo i colleghi, l'Inter è da considerare in pole position nella corsa di mercato per Retegui.