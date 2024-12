Lo staff Inter ha deciso: Benjamin Pavard e Francesco Acerbi non faranno parte della spedizione dell'Inter per la Supercoppa Italiana di Riyadh. Questi gli ultimi aggiornamenti offerti da Sky Sport: i due giocatori rimarranno ad Appiano Gentile a lavorare perché entrambi possano tornare a disposizione alla ripresa del campionato, quando i nerazzurri approderanno al Penzo per la sfida contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, domenica 12 gennaio alle 15.

Anche Raffaele Di Gennaro, lungodegente dopo l'operazione subita, non partirà; chi invece sarà della competizione è Matteo Darmian, che ha completamente recuperato dal suo problema e quindi sarà abile e arruolato per la Final Four.

