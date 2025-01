Arrivano notizie fresche da Appiano Gentile, dove sta andando in scena l'allenamento dell'Inter all'indomani della sfida pareggiata contro il Bologna: Francesco Acerbi sta svolgendo un lavoro personalizzato, al pari di Joaquin Correa, il quale punta a ritornare tra i convocati per la gara con l'Empoli di domenica. Pienamente recuperato, invece, Henrikh Mkhitaryan, che è tornato in gruppo.

Per una notizia positiva, però, Simone Inzaghi ne incassa una negativa: Davide Frattesi, infatti, si dovrà sottoporre agli esami, il cui esito verrà reso noto nelle prossime ore. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!