Da par suo, l'armeno vorrebbe avvicinarsi ai 5 milioni di euro netti percepiti in questi tre anni in giallorosso, una cifra alla quale si è avvicinata l'Inter offrendo un biennale a circa 4,5 mln, oltre alla possibilità di giocare da subito in Champions League. "Una proposta che mette, di fatto, il club nerazzurro in vantaggio rispetto alla Roma per quel che riguarda le cifre proposte (ma anche per la possibilità di giocare in Champions League, dove la Roma non è qualificata): è ancora troppo presto per essere sicuri di aver in pugno la firma, ma l'Inter pensa di aver fatto il massimo e ora aspetta la decisione del giocatore, che comunque ha già dato il suo 'ok' di massima al club nerazzurro", si legge nell'articolo.

