Romelu Lukaku è in Belgio per un primo contatto con lo staff della Nazionale. In accordo con lo staff medico dell'Inter proseguirà lì le terapie. A inizio settimana ci sarà un check per fare il punto della situazione, da lì saranno più chiare anche le tempistiche di recupero: come riferisce Sky Sport, Romelu prenderebbe in considerazione qualsiasi ipotesi di rientro prima della sosta, seppur ipotesi di difficile concretizzazione, in quanto tiene molto all'Inter e per provare a fare il bene dell'Inter ha preso il rischio della ricaduta.