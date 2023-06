L'Inter accelera per la cessione di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr. La trattativa è ormai alle battute finali e dovrebbe concludersi definitivamente nella giornata di domani, con gli ultimi dettagli in via di definizione. Questo l'ultimo aggiornamento di Sky Sport sulla questione. "I due club hanno trovato l'accordo sulla cifra per il trasferimento del giocatore" sentenzia Gianlucadimarzio.com, che individua in circa 23 milioni di euro il bonifico in arrivo nelle casse nerazzurre.

Per Epic Brozo è invece pronto uno stipendio monstre da 20 milioni all'anno in un contratto che probabilmente sarà triennale. All'Inter il croato aveva invece un accordo fino al 2026 a 12 milioni lordi a stagione.

