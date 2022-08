In casa Inter resta ormai una sola casella da riempire, quella dell’ultimo difensore centrale. Come riportato da Sky Sport, oggi per il club nerazzurro è stata una giornata di riflessione. La società vuole infatti valutare con attenzione se chiudere per Francesco Acerbi o se aspettare qualche altra soluzione last minute. L’Inter sa di avere in pugno il difensore della Lazio e di poter chiudere l’affare in qualunque momento, ma al tempo stesso ha deciso di prendersi qualche ora in più per valutare altre piste, ad esempio Trevoh Chalobah del Chelsea.