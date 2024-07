Sfumato Juan Cabal, diventato da pochi minuti un nuovo giocatore della Juventus, l'Inter sonda il mercato alla ricerca di un nuovo centrale mancino da regalare a Inzaghi per completare il pacchetto difensivo. L'ultimo nome rilanciato con forza dal Messico è quello di Joahn Vasquez del Genoa (RILEGGI QUI), ma secondo Sky Sport dalle parti di Viale della Liberazione non hanno fretta sull'argomento: l'identik porta comunque ad un profilo giovane e di prospettiva, preferito rispetto ad un giocatore più esperto come Mario Hermoso che però l'Inter tiene sempre in considerazione.

A centrocampo invece si può chiudere nelle prossime ore per Tanner Tessmann: dopo il passaggio dal Venezia al club nerazzurro, il classe 2001 americano può essere girato in prestito all'Everton. E "questo per il giocatore sarebbe gratificante", sottolinea l'emittente.

