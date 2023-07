L'Inter si muove con decisione sul fronte attaccante. E il prescelto del momento sembra essere Gianluca Scamacca: il club nerazzurro ha formulato una prima offerta ufficiale da 20-22 milioni di euro al West Ham per avere l'attaccante a titolo definitivo. L'importante novità è lanciata da Sky Sport: l'emittente spiega che le difficoltà nella trattativa con l'Arsenal per Folarin Balogun hanno spinto la dirigenza interista a presentare la proposta al club inglese. Più staccata la Roma: i giallorossi puntano sul prestito con obbligo di riscatto a determinate presenze e con la qualificazione in Champions.

Nessun problema sul fronte giocatore: l'ex Sassuolo aspettava la Roma, ma gradirebbe il trasferimento a Milano e direbbe comunque sì a un club come l'Inter.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!