Segnalato 'in miglioramento' nella giornata di ieri, rispetto al problema alla caviglia accusato lunedì sera in Inter-Fiorentina, oggi Marcus Thuram ha svolto ancora lavoro personalizzato sul campo ma a buon ritmo, a due giorni dal derby d'Italia. L'attaccante francese, l'unico ad allenarsi staccato dal gruppo, manda, dunque, messaggi positivi in ottica recupero, ma la decisione sul suo impiego nella sfida contro la Juve verrà presa solo domani da Simone Inzaghi. Lo riporta Sky Sport.

