Non è ancora del tutto definita la scelta per il ruolo di regista per Simone Inzaghi. Secondo le ultime novità riportate da Sky Sport, in vista della partenza per Rotterdam il tecnico nerazzurro si porta dietro un dubbio di formazione legato ad Hakan Calhanoglu: il turco è effettivamente a disposizione dopo essersi allenato col gruppo quest'oggi, ma non è escluso che Inzaghi possa optare alla fine per Kristjan Asllani.

Per il resto, formazione praticamente fatta con Alessandro Bastoni che sopperirà alla moria di esterni agendo come quinto a sinistra, e Lautaro Martinez, che con una rete diventerà il miglior cannoniere dell'Inter nella storia della Champions League dal 1955, affiancato da Marcus Thuram.

