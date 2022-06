Giornate frenetiche al 'The Corner' di Viale della Liberazione 18, dove l'Inter va di corsa per consegnare a Simone Inzaghi una rosa quanto più completa possibile già prima del ritiro, in programma per inizio luglio. A parlarne è Sky Sport che fa il punto della situazione dopo il summit odierno tra la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi, aggiornato oggi su tutte le trattative sulle quali stanno lavorando Marotta e Ausilio e con il quale è stata congiuntamente ribadita la volontà di riportare a Milano Romelu Lukaku. Le novità dell'ultim'ora infatti riguardano proprio il belga, per il quale l'Inter ha avanzato la contro-proposta dopo il 'no' iniziale pronunciato dal Chelsea sull'iniziale offerta a 5 milioni circa di prestito oneroso. I nerazzurri dunque rilanciano e offrono ai Blues un prestito oneroso di circa 7 milioni di euro + i bonus. Nel lungo meeting di oggi tra allenatore e dirigenza dunque si è ragionato su questi dettagli che potrebbero fare la differenza per la stretta di mano definitiva.