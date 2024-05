Sette cambi rispetto al Mapei Stadium. È questa - riporta Sky Sport - la scelta di Inzaghi per Frosinone-Inter, in programma questa sera allo stadio Stirpe: i nerazzurri scenderanno in campo con il classico 3-5-2 ma con interpreti diversi rispetto al ko contro il Sassuolo. In porta si rivedrà Sommer, protetto da Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto, con Frattesi, Asllani e Barella a formare la mediana. Sugli esterni Darmian (in vantaggio su Dumfries) e Dimarco, mentre in attacco troveranno una maglia dal 1' Thuram e Arnautovic.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Thuram, Arnautovic.

