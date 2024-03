Altre buone notizie in quel di Appiano Gentile, dove la capolista Inter si è ritrovata questa mattina per il canonico allenamento in vista del match di lunedì contro il Genoa. Alla Pinetina non si sprecano sorrisi, né se ne lasciano indietro e il gruppo di Simone Inzaghi ne ritrova uno: e che sorriso! A riaggregarsi con la squadra oggi è stato Marcus Thuram, il giocherellone come è allegramente definito da tutti.

Il francese dopo l'elongazione rimediata a fine primo tempo della gara contro l'Atletico Madrid, è tornato a lavorare con i compagni questa mattina e secondo quanto rivela Sky Sport contro il Grifone sono tutti potenzialmente convocabili. Dopo il recupero, quasi totale, di Thuram, rientreranno in gruppo domani Acerbi e Frattesi. Ne ha invece ancora per un po' Calhanoglu che, secondo le indiscrezioni di Sky, lavora per il Bologna. Con le giuste valutazioni del caso, che Inzaghi e il suo staff chiaramente faranno, il tecnico piacentino torna ad avere l'affollamento in panchina: tutti pronti a scalpitare in questo rush finale (ma non troppo) della corsa alla seconda stella.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!